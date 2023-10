Kreditex ja Ühisraha: finantsinspektsiooni otsus ei ole õigustatud

«Peame väga kahetsusväärseks, et finantsinspektsioon on langetanud otsuse, mis AB Kreditex ASi ning Ühisraha OÜ hinnangul ei ole formaalselt õiguspärane, ei tugine faktidele ning kahjustab ettevõtlusvabadust ja mõlema ettevõtte klientide huve,» selgitas AB Kreditex AS-i juhatuse liige Konstantin Esolainen. Ta lisas, et ettevõtte on täitnud kõiki seadusest tulenevaid kohustusi nii riigi, klientide kui ka Finantsinspektsiooni ees.