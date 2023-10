Venemaa on kehtestanud piirangud lääne ettevõtetele, kes müüvad oma Vene varasid, et nad ei saaks oma tulu välja võtta dollarites ja eurodes, rakendades sellega de facto valuutakontrolli meetmeid, et tugevdada nõrgenevat rublat, vahendab mainekas majandusleht Financial Times.