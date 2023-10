Tööandjad: automaksu asemel tuleb kulude kasvu pidurdada

Samuti ei pea liit heaks tavaks, et eelnõus on maksukoormust võrreldes varasema versiooniga hüppeliselt tõstetud, nii et hinnang või ootus maksulaekumisele on pea kahekordistunud, 230 miljoni euroni esimesel maksu kehtimise täisaastal. «Nii kõrgete määradega uue maksu kehtestamine võib kaasa tuua soovimatuid tagajärgi või turumoonutusi,» toonitas liidu tegevjuht Arto Aas kirjas rahandusministeeriumile.