Jüri Ratas: Eesti majanduse olukord tekitab nördimust

«Eesti majanduslangus on kestnud juba enam kui poolteist aastat järjest ning ka neljanda kvartali esimesel kuul (oktoobris) ei näinud me pööret paremuse poole. Meenutades asjaolu, et eelmise aasta kolmandas kvartalis vähenes SKP samuti (tookord 2,4 protsenti), siis kahe aastaga kokku läheneb languse sügavus juba 5 protsendile,» kirjutas Ratas oma Facebooki postituses.

Ta lisas, et seda on rohkem kui palju ning praegune majanduse maht on võrreldav 2019. aasta omaga. «Teisisõnu kaotasime me oma majandusarengus enam kui 4 aastat. Mahajäämus tookord tehtud prognoosidest ja loodetud majanduskasvu trendidest on üüratu!»