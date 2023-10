Statistikaameti rahvamajanduse arvepidamise tiimijuhi Robert Müürsepa sõnul on võrreldes eelmiste kvartalitega majanduslangus siiski veidi aeglustunud. Analüütikud aga kardavad, et ka käimasolev kvartal tuleb miinusmärgiga.

Eriti keerulised ajad on tootmises, kus tellimuste arv on märkimisväärselt vähenenud. Toftani saetööstuse juhi Martin Arula sõnul ehitatakse praegu väga vähe nii Eestis kui ka lähiturgudel. Ettevõttel tuli hiljuti koondada üle 30 töötaja. «Tootmismahud on aastaga kukkunud enam kui viiendiku võrra. Kuna ka tooted odavnevad, siis käive on vähenenud isegi enam kui kolmandiku,» ütles Arula. «Väga pime on, uusi tellimusi ei ole näha.»