Liisingufirma: automaks eestlaste autovalikut väga ei muuda

«Leibkonnad, kes on valinud endale autod vajaduspõhiselt ja ratsionaalsetel kaalutlustel, tulevad tõenäoliselt toime ka planeeritava mootorsõidukimaksuga ning neil ei ole põhjust sõiduki vahetamisega kiirustada. Need, kes unistavad näiteks Dodge Durango ostust või hindavad autode puhul suuremat luksust ja emotsionaalsemaid sõiduelamusi, tulevad samuti uue maksuga toime,» ütles Ilves pressiteates.

Need, kes eelistavad täna klassikalisi rahvaautosid nagu näiteks Škoda Octavia või Volkswagen Passat, teevad seda liisingu juhi sõnul ilmselt südamerahus ka järgmisel ja ülejärgmisel aastal. Auto väljavahetamine ei too neile rahaliselt suurt võitu. Ilvese sõnul teevad autoostjad oma kalkulatsioone eelkõige ikkagi liisingu kuumaksest lähtuvalt ehk inimeste valik sõltub nende eelarve piiridest.

Ta toob välja, et Coop Liisingu Harjumaa klientide lemmikauto 2022. aasta Toyota RAV4 linnamaasturi registreerimistasuks kujuneks praeguse maksueelnõu järgi 3065 eurot ning aastamaksuks 210 eurot. «Viie aasta pikkuse liisinguperioodi puhul tähendab see 4115 euro suurust täiendavat kulu, mis kergitab kuumakset 68 euro võõra. Ma kahtlen, et 30 000 eurot maksva Toyota kõik liisinguvõtjad loobuksid 68 euro pärast linnamaasturist. Neile on küll emotsionaalselt ebameeldiv, et autole planeeritud 400 euro suurune kuueelarve kasvab, kuid pigem jätavad nad seetõttu ära kaks poekülastust,» selgitas ta.

Liisingu juhi sõnul on väga keeruline sundida Saksa mugava premium-klassi autoga sõita harjunud inimest istuma madalama mugavusastmega auto rooli või kolima suurest maasturist pisikesse linnaautosse, mis pere vajadusi ei rahulda. «Koht, kus planeeritav automaks võib teenida tõesti rohelist eesmärki on see, et Eestis hakatakse selle tulemusel olemasolevate autodega kauem sõitma ehk siis neid ei vahetata liisinguperioodi lõppedes kohe uuemate vastu välja,» täpsustas ta.