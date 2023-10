Advokaadibüroo KPMG: ekspordiriske hajutanud puidutöösturitel on eelis

Oras rõhutab, et sektorit tabanud kriisi ajal tuleb puiduettevõtetel tegeleda efektiivsuse tõstmisega, et püsida konkurentsis ajani, mil nõudlus hakkab suurenema. «Kui Skandinaavia turust sõltunud Eesti puitmajade sektor on seal valusalt vastu näppe saanud, siis teisi puidutööstureid on päästnud müügiturgude hajutatus. Uute turgude otsimisega tuleb tegeleda nii heal kui ka keerulisel ajal, sest ärisidemete loomine võib võtta aasta või isegi rohkem, sõltuvalt tulevase ekspordipartneri ärikultuurist,» ütles Oras kommentaaris.