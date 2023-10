VÄHENE HUVI ⟩ APF kaasab ankurinvestori, pikendab IPO tähtaega ja langetab aktsia hinda

AS APF Holdings teatas esmaspäeval, et Läti ja Baltimaade üks suuremaid pensionifonde, Citadele panga grupi kuuluva varahaldusettevõtte IPAS CBL Asset Management hallatav CBL Aktivais fond on väljendanud valmisolekut osta oluline osa APFi esmasest aktsiapakkumisest. Sellega kaasab APF endale institutsionaalse ankurinvestori.