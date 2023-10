SME Finance: Eesti ettevõtete maksekäitumine on üllatavalt hea

«Eestis meil üle 60-päevaseid võlglasi ei ole ja me ei tähelda Eestis enda klientide puhul praegu veel ka seda, et maksekäitumine oleks oluliselt halvenenud, vaid pigem püsib see stabiilselt väga madalal tasemel,» rääkis SME Finance Estonia OÜ tegevjuht Reelika Sõnitsar pressiteates. Võrreldes jaanuarikuuga on viivislaenude osakaal SME Finance'i portfellis kasvanud 0,4 protsendipunkti võrra.