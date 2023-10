Ikea avab Lätis uue esinduse

«Uue esinduse eesmärk on pakkuda külastajatele inspiratsiooni, sisustusalast nõu, lahendusi ning spetsialistide abi, et muuta kodust elu paremaks. Soovime seda pakkuda lätlaste kodude, töökohtade ja igapäevaste liikumisteede lähedal. Planeerimisstuudios on peamine fookus eelnevalt kokkulepitud kohtumistel, kuid oodatud on ka spontaansed külastajad, kes otsivad toredat Ikea-elamust,» selgitas Ikea Baltikumi müügijuht Inga Filipova.