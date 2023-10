Elisa: mõnes ettevõttes tehakse kaugtööd ikka veel põlve otsas

Selleks, et läheneda kaugtööle mõistlikult, ei ole tihti isegi vaja suuri muutuseid. Kui koroonaaja alguses kodukontorisse suundudes sai midagi üles seatud, pole vaja tänapäevastele standarditele vastamiseks üleliia pingutada. Küll aga veidi. Kui organisatsioon on harjunud kindlas keskkonnas suhtlema ja toimetama, siis ei pea seda lihtsalt muutmise pärast muutma hakkama. Koht, kus kompromisse aga teha ei tohi, on turvateemad. Kui ettevõte kaugtööd võimaldab, siis peab see olema vähemalt sama turvaline kui kontoris kohapeal töötamine, kui mitte turvalisemgi.

Mõne ettevõtte jaoks võib see tähendada paari aasta eest sisse viidud lahenduste uuesti hindamist ja vajadusel tollaste ajutiste lahenduste asendamist turvalisemate süsteemidega. Need, kes veel kaugtööd alles juurutavad, peaksid muidugi kohe algusest oma protsessid turvakaalutlustelt lähtuvalt kujundama. Kui tänased lahendused on juba enam-vähem head, tasub aga kõigele siiski korra veel peale vaadata: kas on mõni valdkond, kus saaks asju teha paremini.

Saatan peidab end sageli detailides ning kaugtöö puhul kipuvad detailid tihtipeale kahe silma vahele jääma. Seetõttu peaks igas kaugtööd võimaldavas ettevõttes paigas olema kindlad turvapõhimõtted ning käitumisjuhised, protokollid ja protsessid ning kontrollmehhanismid, mis aitavad kaugtööd tegevatel töötajatel erinevaid ohte mõista ning aitavad võimalikke vigu ning turvariske vältida.

Selle kõrval peaks paika panema ka kindlad tehnilised nõuded ja süsteemid, alates VPN-ist ja tulemüürist kuni ligipääsude ja korraliku tehnikapargini välja. Seejuures ei tasu unustada, et nii protsesside kui tehniliste süsteemide juures on kõige olulisemal kohal alati inimene ehk töötaja ise – kas sinu töötajad saavad aru, miks seda kõike vaja on? Ainult koos korraliku selgitustöö ja koolitustega on võimalik rakendada vajalikud turvapraktikad ja teha kaugtööd sellises vormis, mis ka päriselt jätkusuutlik on. Kui kaugkontorisse on mindud hoogtöö vormis, on täiesti võimalik, et see samm on jäänud vahele.