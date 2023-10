Euroala majanduse sant seis: äritegevus väheneb ja töökohad kaovad

S&P Global teatas, et euroala äritegevuse viis kuud kestnud langus on kõige järsem alates 2020. aasta novembrist. Kui koroonapandeemia algus välja jätta, oli see viimase kümnendi suurim langus. Uute tellimuste arv kahanes kiireimas tempos alates 2020. aasta juunist ja ettevõtete müügihindade tõus oli madalaim alates 2021. aasta veebruarist.