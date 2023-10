Samsung: ka telerit peab küberrünnaku eest kaitsma

«Tuleb aru saada, et tänapäeval on paljud meie koduseadmed sisuliselt eraldiseisvad arvutid. Need on ühendatud internetiga nende sees on protsessor ja nad on selles mõttes klassikalisele arvutile üsna sarnased. See tähendab, et ideeliselt võib küberpätt kasutada sinu koduvõrku pääsemiseks hoopis sinu telerit või tolmuimejat,» toonitab Pennar.