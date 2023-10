MADIS MÜÜR ⟩ Inglid ei suuda ka lõpmatult idufirmasid aidata, teised investorid peavad õla alla panema

Eks aeg ja investorite meelestatus on nagu on, raske oli säravaid tulemusi Hagen Bikesi kaasamiselt oodata. Võib-olla ka tulemusi veidi vähevõitu ja ettevõte kallivõitu. Kui Silen näitab paremat kasvu ja kaupleb vähem kui 1,5-kordse käibega kordajal võrreldes Hagen ligi 5-6 korraga, on juba mingi maani kasumlik ka, siis paneks pigem raha Silenisse. Samas ega IPOga kaasatud 500 000 euro eest mitmetesse miljonitesse ulatuvat käivet oli ka raske oodata, eriti keerulisel ajal. Tulemusi tuleb vaadata proportsioonis investeeringutesse.

Juhtinvestoreid ettevõttel ei olnud, olid mõningad börsieelsed investorid. Kas just süüdlaste otsimine kõige produktiivsem lähenemine on, aga proovime siis olukorda vaadata. Ega need mõnikümmend, pigem isegi ainult kümmekond veel järgi jäänud Eestis tegutsevat börsieelset riistvara ja süvatehnoloogiat vaatavat inglit ei jõua ka kõiki ettevõtteid igavesest ajast igavesti igas voorus ära finantseerida. Eriti hilisemates faasides. Pole nad nii sügavate taskutega. Väga varajase staadiumi investorid üldiselt investeerivadki varajases faasis ja edasi peaks juba tulema järgmise staadiumi investorid, mida on Eestis neis sektorites vähe.