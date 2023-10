ARUANNE ⟩ MTÜ Slava Ukraini kogus mullu 6,5 miljoni euro eest annetusi

MTÜ Slava Ukraini asutasid möödunud aasta märtsis Johanna Maria Lehtme, Janeli Sundja ning Elo Laura Aaspõllu reaktsioonina Venemaa täiemahulisele agressioonile Ukrainas, et toetada Ukrainat ja ukrainlasi kuni sõja võiduni. Vastavalt põhikirjale on Slava Ukraini eesmärk organiseerida ja toimetada humanitaarabi Ukraina sõjakolletesse, kuid tegelikkuses on pakutud kõige enam abi Ukraina relvajõududele.