Toidumärgis aitab tarbijatel teha paremaid ostuotsuseid ja annab teada, et tegu on Eestis toodetud ja eesti toorainest valmistatud tootega,“ rääkis Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) toiduvaldkonna projektijuht Janne Viisma.

«Üha enam liigub toidu tarbimise trend sinna, et enim eelistatakse lähipiirkonnas valmistatud toiduaineid ja toite. Pääsukesemärk annabki meile teadmise, et tegu on kvaliteetse kodumaisest toorainest ja Eestis valmistatud toiduga,» rääkis Viisma.