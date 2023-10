Püüan investorina istuda korraga mitmel toolil. Enamus mu portfellist on passiivne, mille investeerin börsil kaubeldavatesse fondidesse ehk ETFidesse. Väiksemas osas olen aktiivne investor, kus ka pigem kasutan ETFe, aga ka üksikaktsiaid. Aktiivse investorina annan endale aru, et siin peaks olema peamine eesmärk saavutada turutootlusest parem tulemus, kuid see on päris ambitsioonikas eesmärk. Selleks tuleb palju tööd teha. Praegu ma ei näe, et mul selleks oleks väga palju aega.