SÕLMKÜSIMUS ⟩ Kas fikseerida või mitte? Selles on küsimus

Fermi Energia juhatuse esimees Kalev Kallemets on väga rahul. Mitte sellepärast, et tuumaenergia Eestisse toomine ootamatult kiiresti edenema oleks hakanud – ta ütleb, et kui reaktori saaks elektrit tootma jõuludeks 2031, oleks see lausa erakordselt hea saavutus –, vaid isiklike tarbimisotsuste pärast. Kaks aastat tagasi fikseeris Kallemets oma elektrihinna ning saab elektrit tarbida hinnaga 79 eurot megavatt-tund (7,9 senti; kilovatt-tunni kohta saamiseks jaga megavatt-tund tuhandega). See võib olla mõnigi kord madalam börsihinna praegustestki tippudest. Kuna leping sai tehtud kolmeks aastaks, kestab ilus aeg veel ühe aastakese.