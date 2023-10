Züleyxa Izmailova: õlitehas tõi ilmsiks riigikapitalismi halvima poole

Riigikohtu otsus Auvere õlitehase ehitusluba tühistada näitab väga selgelt, kui oluline on keskkonnamõjude hindamine. On mõistetav, et kulunud 350 miljonit eurot lihtsalt maha kanda tundub üsna jabur, aga reaalsuses säästaks see otsus meie riigile umbes 68 miljonit eurot aastas, kirjutab Züleyxa Izmailova (Eesti 200) arvamusloos ERR-i portaalis.