Lidl ehitab Tallinnasse veel ühe kaupluse

Lidl Eesti juhatuse liige Arūnas Dzikas nentis pressiteates, et Linnamäe tee kaupluse detailplaneeringu kinnitamine ei läinud päris sellises tempos, nagu oli põhjust eeldada, sest linnavalitsusel võttis otsuse tegemine üle poole aasta.

Dzikas ei varja, et sellise tempoga asjaajamine mõjutab äriarendust üldiselt. Lidl Eesti juhatuse liige rõhutab, et tihe koostöö investorite ja Tallinna linna vahel on mõlema poole huvides.