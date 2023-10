Endise Turisti poe asemele kerkib korteritega kõrghoone

Tallinnas Maakri kõrghoonete piirkonnas asuv kinnistu ja seda ümbritsev ala on praegu linnasüdamest ära lõigatud, muutunud eraldatud paigaks, kuhu linnaelanikul ei ole otsest põhjust tulla. Ideevõistlusel otsitav lahendus peab tooma sinna püsielanikke, linnasüdamele väärilist elu ja valgust.

«Elupinnad on toimiva linna eeldus,» tõi ideevõistluse žürii liige, endine Eesti Arhitektide Liidu juht Ülar Mark esile tulevase kõrghoone positiivse mõju vahetule naabruskonnale. «Kesklinna ja Maakri piirkonda on elanikke hädasti vaja, et säiliks tasakaal linnaruumi kasutuses,» selgitas ta.