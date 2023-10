Eesti Pank: kiire palgakasv aeglustab hinnatõusu pidurdumist

Esimest korda enam kui aasta jooksul otsustas Euroopa Keskpanga nõukogu sel neljapäeval intressimäärasid mitte tõsta. Mülleri sõnul on nüüd küsimus eelkõige selles, kui kaua on intressimäärasid tarvis nii kõrgel hoida. Vastuse annab sellele lähikuude ja -kvartalite majandusareng.

«On hea meel tõdeda, et hinnatõus on euroalal selgelt langustrendil. Juba pea kaks aastat oleme Euroopa Keskpanga nõukogus astunud samme, et liiga kiire hinnatõus kontrolli alla saada. Tarbijahinnad olid septembris euroalal keskmiselt 4,3 protsenti kõrgemal kui aasta tagasi, samas kui keskpanga eesmärgiks on 2-protsendine aastane hinnatõus,» kirjutab Eesti Panga president värskes blogiartiklis.