Raasiku vallas liiguvad suured spordirahad omade vahel

Harjumaal Raasiku vallas näib spordi rahastamine käivat viisil, kus penaltit lööb ja väravas seisab üks ja sama inimene: pole vahet, kas pall läheb sisse või saab penalti tõrjutud, tulemus on sama, kirjutab Äripäev.

Enda sõnul paarkümmend aastat noortespordiga tegelenud volikogu esimehe Maarja Sikuti klubis FC Joker treenib ligi 150 last, tegu on valla suurima jalgpalliklubiga. Valla dokumentidest nähtub, et kui läinud aasta septembris võeti volikogus hääletuse tulemusel vastu uus noortespordi rahastamise kord, siis augustis osales Sikut istungil volikogu spordikomisjonis, kuhu ta muidu ei kuulu.