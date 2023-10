46 protsenti vastanutest ütles, et hakkab senisest rohkem säästma, et uuel aastal maksutõusuga toime tulla. Ligi 18 protsenti ütleb, et kavatseb enne aasta lõppu tööstuskaupa ja kauem säilivaid toiduaineid ette osta ning iga kolmas leiab, et maksutõus ei mõjuta tema ostukäitumist üldse.