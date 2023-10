AK ⟩ Taani kaalulangetusravimi tootja kerkis Euroopa kõige väärtuslikumaks ettevõtteks

Tänu diabeediravimile Ozempic ja ka kaalulangetamiseks mõeldud Wegovyle on Novo Nordiski aktsia hind kerkinud sellistele kõrgustele, et ettevõte on turuväärtuselt möödunud luksuskaupade konglomeraadist LVMH ning on nüüd kõige väärtuslikum ettevõte Euroopas.