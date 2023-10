Brüsseli ja telekomifirmade vastasseis jätab maanteed ja rongid kiire internetita

No internet, internetiühendus taastatud, no internet, internetiühendus taastatud – just sellises rütmis kulgeb rongisõit Tallinnast Tartusse, kui võtan Elroni rongis lahti sülearvuti, plaaniga seal järgmised kaks tundi tööd teha. Kogemus on nii muserdav, et loobun peagi ja vaatan ülejäänud sõidu rongiaknast Eestimaa loodust. Küsin endalt – ja mõttes ka pidevalt liikuvusreformist kõnelevalt Lauri Läänemetsalt (SDE) –, et mis ühistranspordi arendamisest me ikkagi räägime, kui reisirongis pole endiselt isegi stabiilset internetti? Ometi võiks võimalus rooli keeramise asemel tööd teha olla üks põhilisi argumente, miks üldse eelistada ühistransporti autole.

Esitan need küsimused Elroni juhatuse esimehele Lauri Betlemile. Betlem ohkab – ta on väga hästi kursis, et pidevalt katkev ja aeglane internet valmistab rongireisijatele meelehärmi. «Kliendiuuringust tuli välja, et see on üks kolmest peamisest murest. Kõige suurem probleem on Tallinna–Tartu liiniga, sealt tuleb kaebusi kõige enam. Teine probleemne lõik on Narva ja Rakvere vahel,» tõdeb Elroni juht.