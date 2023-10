Analüüs ⟩ Nafta hinda tõstab eskalatsiooniriskide kasvamine Lähis-Idas

«Viimastel päevadel on riskid pisut taandunud ning see on toonud nafta hinda nädala tipust veidi allapoole,» täpsustas Sassi pressiteates.

Ta lisas, et lähtuvalt viimastest Euroopa majandusnäitajatest on taas üles kerkinud mure majanduse käekäigu pärast. «IMF-i juht Kristalina Georgieva hoiatas, et sõda Hamasi ja Iisraeli vahel on üks paljudest lisandunud teguritest, mis maailmamajanduse väljavaateid halvendab,» nentis Sassi.

Nafta hinda maailmaturul mõjutab ka naftavarude langus USA-s ja Euroopas. «Nafta varud langesid septembris nii Euroopas kui ka USA-s jäädes mõlemas alla viimase viie aasta keskmisele tasemele,» tõi Sassi välja.

Maailmaturu hinnale avaldab mõju ka maailma suurima nafta importija Hiina parlamendi otsus anda luba 1 triljoni jüaani ehk ligi 137 miljardi dollari ulatuses rahvusvaheliste võlakirjade emiteerimiseks. «Võlakirjade emiteerimisega soovitakse investoreid aktiveerides majandust elavndada,» selgitas Sassi.