13. oktoobril teatas Clevon, et Clevon Investors ASi ja Konna OÜ vabatahtlike pakkumistega on ületatud 95 protsendi künnis ning seega on Clevonil võimalik täita kõik Tallinna börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjoni tingimused ja lõpetada Clevoni aktsiatega kauplemine First Northil.