LAENUVÕTJAD RÕÕMUSTAVAD ⟩ Euroopa Keskpank tõmbas intressitõusu rallile pidurit

Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas jätta keskse intressimäära 4 protsendi tasemele, vaatamata sellele, et Iisraeli- Hamasi sõda on nafta hinnatõusu võimalusega inflatsiooniriski suurendanud. Euroopa Keskpank kinnitas, et praegusel tasemel peaksid intressimäärad olema piisavad inflatsiooni eesmärgiks seatud tasemeni langetama, eeldusel et intressid püsivad sellel tasemel piisavalt pikka aega. Kui kaua on piisav, Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde ei täpsustanud, märkides, et otsused langetatakse andmetele tuginedes. Küll aga kinnitas ta, et nõukogu intresside võimalikku langetamist ei arutanud. «Intresside langetamise arutamine oleks väga enneaegne. Praegu me oleme stabiilsed,» lausus ta CNBC-le.