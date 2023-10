Kodanikuaktivist: õlitehase ehituse jätkamine toob kaasa veel suurema kahju

Meie, õlitehase ehitusloa vaidlustanud noored, nägime praegust olukorda ette ja püüdsime seda ära hoida. Eesti Energia uue õlitehase ehituse peatamiseks kohtusse minnes pidasime algusest peale võimalikuks stsenaariumi, et kohus küll peatab õlitehase ehituse, kuid seda hetkel, mil tehas on praktiliselt valmis ehitatud.

Seejärel leitakse viis, kuidas tehas käima panna keskkonnamõjule vaatamata, sest suur hulk raha on juba betooni valatud ning poliitiline surve on tugev see õli müügiga tagasi teenida. Just seepärast esitasime kohe kohtusse pöördudes ka esialgse õiguskaitse taotluse.