GRAAFIKUD ⟩ Hoiu- laenuühistute kasumist on kadunud üle poole

Eesti Panga andmetel oli hoiu-laenuühistute (HLÜ) bilansimaht kolmanda kvartali lõpus ligi 135 miljonit eurot, eelmise kvartaliga võrreldes oli maht samal tasemel, kuid aastaga on see vähenenud 0,7 protsendi ehk miljoni euro võrra. HLÜde kasum aga on aastatagusega võrreldes vähenenud enam kui poole võrra ehk 53 protsenti.