1. jaanaurist 2024 tõuseb käibemaks kahe protsendi võrra. Maksutõus rakendub ka uutele korteritele, mis tähendab, et paljude uusarenduste hinnad tõusevad uuest aastast kaks protsenti. 300 000 eurot maksva korteri puhul tuleb hinnatõusuks 6000 eurot. See on võrreldav väiksema köögi või kogu tehnikale kuluva eelarvega.