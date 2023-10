Indrek Saar: kuluhüvitiste tõttu tembeldati mind otsekohe mölakaks

Viimastel päeval on kõlanud ettepanek vähendada saadikute kuluhüvitisi 30 protsendi asemel 20 protsendile palgast, aga võtta seejuures neilt ära aruandekohustus.

Saar meenutab, et 2007. aastal noore poliitikuna sai ta sarnase reformi tõttu šoki. «Kui see info siis avalikkuse jõudis, sain avalikkuse reaktsioonist aru, et kui minust seni oli näitleja ja teatrijuhina lugu peetud, siis nüüd olin mölakas,» ütleb Saar.