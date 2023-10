Farmaatsiaettevõtja: Balti börs vajab rohkem reaalmajanduse ettevõtteid

«First North vajab rohkem tugevaid ja selge äriplaaniga reaalmajanduse ettevõtteid, mis pakuvad investeerimisvõimalusi ka investoritele, kellel on kaks jalga maas. Küpse ettevõttena, millel on selge ja konkreetne äriplaan, võib APF-i võrrelda First Northi nimekirjas noteeritud Läti ettevõtetega nagu Madara või Virši. Loodan, et APF Holdingsist saab hea eeskuju ja julgustus ka teistele sarnastele ettevõtetele oma aktsiate börsile toomiseks,» ütles Grenfell-Gardner.