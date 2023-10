Tarbijakaitse annab nõu, kuidas vältida petistest ehitajaid

Tarbijakaitse- ja tehnilise järelvalve amet (TTJA) märgib, et tarbijatel oli peamiselt probleeme tööde kvaliteedi ja tähtaegadega, kokkulepitud tööde hinnast mittekinnipidamisega, aga ka sellega, et tellitud tööde tegemiseni ei jõutudki. Vaidlusi põhjustanud töid oli alates hauaplatside piirete tegemisest kuni päikesepaneelide paigaldamiseni.

Pooltel juhtudel leidis komisjon, et ei saa otsust teha või jääb nõue rahuldamata, kuna tõendeid on vähe või puuduvad need täielikult.

Millele tuleks tõendite kogumisel tähelepanu pöörata?

TTJA tarbijavaidluste komisjoni sekretariaadi juhataja Veiko Kopamees toonitab, et tarbijavaidluste puhul, kus puuduvad piisavad tõendid, on komisjon korduvalt toonud otsustes välja järgmised asjaolud:

Näiteks tellis tarbija kauplejalt ventilatsiooniprojekti, ventilatsiooniseadme ja paigalduse. Tarbija leidis, et kaupleja tehtud töö on ebakvaliteetne ja esteetiliselt kõlbmatu. Kaupleja väitis, et ventilatsiooniprojekt on nõuetekohane, kuid ventilatsioonisüsteemi väljaehitamise käigus tekkis pooltel eriarvamusi. Tarbija nõudis töö tegemisel ja materjalide valikul lahendusi, mis ei olnud projektiga kooskõlas.