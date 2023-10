Vahepeal üsna stabiilne olnud bitcoin on viimasel ajal taas kiiresti kallinema hakanud. Septembri lõpuga võrreldes on tuntuim krüptoraha kallinenud enam kui veerandi võrra, ainuüksi sellel esmaspäeval tõusis bitcoin'i hind kümne protsendi võrra, pooleteise aasta kõrgeimale tasemele. Aastaga on selle hind kerkinud kaks korda.