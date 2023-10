Võrklaev: mina ei ole uute maksude fänn

«Ma ei ole maksufanatt, nagu võiks arvata – et riik on edukam siis, kui on palju uusi makse ja need on hästi kõrged. Sellesse usun küll, et riigi rahandus peab olema korras, me ei saa võlgu elada ja katta laenudega püsikulusid,» vahendab ERRi uudisteportaal Võrklaeva sõnu.