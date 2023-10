Eckerö Line'i Eesti-Soome liini reisijate arv on jõudsalt kasvanud

Eckerö Line'i kõige olulisem muutus reisijate käitumises on see, et soomlased reisivad üha enam teistesse Eesti sihtkohtadesse, mitte ainult Tallinna. Lisaks on suurenenud rahvusvaheliste reisijate osakaal. Enim on reisijaid juurde tulnud Ameerika Ühendriikidest, Indiast ja Hiinast.