Kuigi suvekuudele on omane vähene aktiivsus kinnisvaraturul, siis sel aastal ei saa seda Arco Vara kolmanda kvartali kohta öelda, ütles ettevõtte juht Miko Niinemäe. Tema sõnul on kollektiiv teinud edukaid eelmüüke: päringute arv kodude vastu on kogu aasta olnud kasvutrendis.