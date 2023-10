Harring lisas, et ettevõtte majandustulemused halvenesid märkimisväärselt tänavu teises kvartalis. Ta möönis, et osalt oli see tingitud välisteguritest – rendilennukite hilisem saabumine, tööjõu nappus, probleemid lennukitega, ent peamiselt põhjustas kahjumi see, et käive kukkus ära. Nordica juhatuse liige tõi välja, et oli hetki, mil lausa neli-viis lennukit seisid lihtsalt maapeal.