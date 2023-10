Föderaal- ja osariigi kohtutes esitatud hagides väidetakse, et Meta eksitas avalikkust platvormide ohtude osas noortele, kirjutab majandusleht The Wall Street Journal.

Osariigid väidavad ka, et Meta on teadlikult turustanud oma tooteid alla 13-aastastele kasutajatele, kellel on platvormide kasutamine nii ettevõtte enda reeglite kui ka föderaalseadustega keelatud.