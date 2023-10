Jaanus Purga: õiglase ülemineku fondi raha tuleb maksimaalselt kasutada

Vastates küsimusele, mida ta päriselt ära teha saab ja millised on tema hoovad millegi mõjutamiseks, ütles Purga, et need hoovad loksuvad paika lähiajal. «Need hoovad sõltuvad sellest, kas ja kui palju on vaja midagi reaalselt kaasa aidata. Aga eesmärk on see, et juba olemasolevad protsessid toimiksid paindlikumalt, kiiremini ja saaksid lõpule viidud sellisel moel nagu eesmärk on,» sõnas Purga.