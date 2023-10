LHV tegi taas väga tugeva tulemuse, mis investorid külmaks jätab

LHV Pank teenis puhaskasumit 36 miljonit eurot, Suur­britannias tegutsev LHV Bank Limited 3,2 miljonit, AS LHV Varahaldus 0,6 miljonit ja AS LHV Kindlustus 0,3 miljonit eurot. Grupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli kolmandas kvartalis 31,6 protsenti.

«Kolmanda kvartali lõpus tehtud rekordiline võlakirjapakkumine andis tunnistust, et investorite usk meie tegemistesse püsib,» kommenteeris LHV Groupi juhatuse esimees Madis Toomsalu. «LHV kapitaliseeritus on hea ja see võimaldab meil jätkata laenutegevusega nii Eestis kui ka Ühendkuningriigis. Meie tulubaas Eestis on laiapõhjaline, kuid peamiselt on aidanud tulemusi kasvatada intressitulu. Järjest enam kasvavad ka intressikulud, mistõttu grupi efektiivsus on tulevase finantsplaneerimise alustala.»