Neljakordne maailmameister loob noortele mõeldud panka

Spordisõpru ühendas ka huvi finantsmaailma vastu. «Meil oli oma punt, kes oli väga tegus finantsvaldkondades – kes investeeris, kes kauples või kasutas palju muid finantsteenuseid,» selgitas Lutsekort finantstehnoloogia­ettevõtte loomiseni jõudmist. «Jõudsime juba toona arusaamale, mis on praeguseks süvenenud: on tekkinud teatud dissonants pankade ja noorte vahel. Meil on terve põlvkond üles kasvanud telefonis, kes ootavad teenustelt ja toodetelt midagi hoopis muud kui seda, mida pakuvad pangad. Noored ei taha seda. See peaks olema midagi muud.»