Riik tahab väikesed mündid saata ajaloo prügikasti

Rahandusministeeriumi teatel saavad inimesed 1- ja 2-sendiseid valdavalt poest vahetusrahana, kuid kasutavad neid ise ostmisel väga vähe – mündid on rahakotis tülikad, kipuvad kaotsi minema ja nende ostujõud on väike. 1- ja 2-sendiste tootmis- ja käitlemiskulud ning keskkonnamõju on aga nende väärtusega võrreldes ebaproportsionaalselt suured, märgib ministeerium.

Vähendamaks vajadust 1- ja 2-sendiste kasutamiseks, saatis rahandusministeerium koostöös Eesti Pangaga huvirühmadele konsulteerimiseks välja ideekavandi hakata poekassades ostukorvi hinda ümardama lähima 5 sendini. Nii oleks võimalik hoida ära müntide tootmisest tulenevat raiskamist, mis ringlusest kõrvale jäänud müntidega kaasneb.

Kava kohaselt saab ka edaspidi Eestis maksta 1- ja 2-sendistega, kuid poodides neid enam vahetusrahana tagasi ei saaks. Ümardamine rakenduks vaid kassas sularahaga maksmisel ostukorvi lõpphinnale. Sularahas tasutava ostu hind väheneb või kasvab selle tulemusel kuni 2 senti.

«Ümardamise kontroll jääb ostjale, sest tal on valik – sularahaga makstes hind ümardatakse, kaardiga makstes mitte. Kaupmehel sellist valikut pole, tema jaoks oleks ümardamine automaatne ja sõltuks kliendi maksmisviisist,“ selgitas rahandusminister Mart Võrklaev. „Hea on ka see, et kassas võtab müntide lugemine edaspidi vähem aega ja tarbijad ei pea kaudselt kinni maksma 1- ja 2-sendiste vedu, mida poed peavad pankade kaudu vahetusrahaks tellima,» ütles minister.