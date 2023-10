«Liikmeid on juurde vaja. Selgitada, kuidas iga töötaja panus on vajalik koos töö ja koha parendamiseks. On suur vahe, kas töötaja läheb töötingimuste parandamiseks keskastme ülemuse jutule või ametiühingujuht ettevõtte tippjuhiga kollektiivlepingu tingimusi läbi arutama,» märkis Vask pressiteates, lisades, et koos esitatud töötajate sõnum on alati tugevam.