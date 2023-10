TÜHJA SEST OHUST ⟩ Eesti reisifirmad lennutavad kliente konfliktipiirkondadesse

Välisministeeriumi Reisi Targalt leheküljel on näha, et ministeerium on hoiatuse andnud, kus kirjutab, et seoses ebastabiilise julgeolekuolukorraga soovitatakse Etioopiasse reisimist vältida. Samas leidub Reisi Targalt lehel, et Eestil puudub Etioopias välisesindus, mistõttu soovitatakse tutvuda teiste riikide nagu näiteks Suurbritannia, Saksamaa, Soome, Prantsusmaa, Ameerika Ühendidriigid, Kanada ja Austraalia reisiinfo ja reisihoiatustega.