VILNIUSE VIINAMÄED ⟩ Leedu tõusis Venemaa suurimaks veinitarnijaks

«Need, mis on siin välja toodud, on meie Lääne-Euroopa partnerite tooted. Minu arvates on see väga halb. Kõik need, kes on selle tarneahelaga seotud, peavad mõistma, et nad panustavad kaudselt Putini eelarve rahastamisse. Ja Ukraina sõda rahastatakse Putini eelarvest,» ütles minister Leedu rahvusringhäälingule.