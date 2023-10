Prantsuse kaubandushiiu tooted jõudsid Prismasse

Prisma emafirma S-Group alustas Prantsuse kaubandusketiga Carrefour koostööd juba varem ning nüüd on koostöö laienenud ka Eestisse. «Varem käidi Carrefouri tooteid ostmas lähiriikidest, nüüd on valik saadaval ka Eestis. Me veel ei tea, mis tooted siin müügihitiks kujunevad, aga hea hind ja populaarsus teistes riikides on selle eelduseks,» märkis Prisma Peremarketi sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitaru.