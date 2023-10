Prantsuse kaubandushiiu tooted jõudsid Prismadesse

Prisma emafirma S-Group on alustanud Prantsusmaal loodud ja praeguseks maailma vallutanud kaubandusketiga Carrefour koostööd juba varem ning üksikuid tooteid võis seetõttu Prismas leida juba tänavu kevadel. Nüüdseks on koostöö laienenud ja Prismasse on lisandunud Carrefouri tooteid väga erinevates tootegruppides. Carrefour on üks suurimaid jaemüüjaid maailmas, kelle suur müügimaht võimaldab pakkuda kvaliteetseid tooteid soodsa hinnaga.

«Varem käidi Carrefouri tooteid ostmas lähiriikidest, nüüd on valik neist saadaval ka Eestis. Me veel ei tea, mis tooted siin müügihitiks kujunevad, aga hea hind ja populaarsus teistes riikides on selle eelduseks,» märkis Prisma Peremarketi sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitaru.

Carrefouri toodete seas on kauasäilivaid kaupu nagu konservid, tee, maiustused, mahl ja vesi, aga ka värsked tooted nagu juust ja või. Samuti kuuluvad kaubavalikusse esmatarbekaubad nagu mähkmed ja wc-paber.

Mõned näited tootehindadest: mineraalvesi (1,5l) 25 senti, sulatatud juust 100g 89 senti, õunamahlajook (2l) 1,29 eur, allikavesi (5l) 69 senti, Baby teipmähkmed midi (50tk) 5,69 eur.

Niitaru sõnul on Prisma pikaajaline suund pakkuda tarbijatele odavaimat ostukorvi ning selle nimel tehakse aktiivset tööd nii enda tegevuste efektiivsusega kui ka suhetes koostööpartneritega. «Majanduskeskkond on muutnud kliendid väga hinnatundlikuks, oste tehakse läbimõeldult ning otsikse soodsamaid tooteid. Meil on just käimas koostöös Eesti tootjatega korraldatud «Me pöörasime hinnad tagasi» kampaania, mis viis sadade toodete hinnad aasta võrra tagasi, aga siia kõrvale toome ka soodsaid sortimendiuuendusi,» rääkis Niitaru.